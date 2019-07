Box Office Italia: Spider-Man: Far From Home sempre al comando

News





22/07/2019 |

A due settimane dall'uscita nelle sale è sempre Spider-Man: Far From Home di Jon Watts a mantenere saldo il primo posto nella classifica box office. La pellicola ha incassato 1.485.130 euro, superando così gli 8 milioni complessivi. Alle sue spalle troviamo due new entry: al secondo posto ecco spuntare Serenity - L'Isola dell'Inganno di Steven Knight (388.747 euro) mentre un gradino più basso troviamo Edison - L'Uomo che Illuminò il Mondo di Alfonso Gomez-Rejon (384.233 euro). E' scivolato al quarto posto invece Toy Story 4 di John Lasseter e Josh Cooley mentre la quinta e la sesta posizione sono occupate da Annabelle 3 di Gary Dauberman (231.470 euro) e dalla debuttante Birba - Micio Combinaguai di Gary Wang (86.541 euro).