Box Office USA: grande debutto per Il Re Leone

22/07/2019 |

Esordio con il botto negli Stati Uniti per Il Re Leone di Jon Favreau. Il live-action movie della Disney ha conquistato la prima posizione incassando 185.000.000 dollari. Ha perso una posizione, scendendo dunque al secondo posto, Spider-Man: Far From Home di Jon Watts il cui incasso è stato pari a 21.000.000 dollari. Ha mantenuto il podio, occupando il terzo posto, Toy Story 4 di John Lasseter e Josh Cooley che ha portato via 14.600.000 dollari mentre in quarta posizione troviamo Crawl - Intrappolati di Alexandre Aja che ha incassato 6.000.000 dollari. Chiudono la classifica, in quinta e sesta posizione, Yesterday di Danny Boyle (5.100.000 dollari) e Stuber - Autista d'Assalto di Michael Dowse (4.000.000 dollari).