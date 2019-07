Mahershala Ali reciterà da protagonista nel reboot di Blade

News





22/07/2019 |

Era il 1998 quando nelle sale uscì per la prima volta Blade, horror sci-fi movie del regista Stephen Norrington con protagonista Wesley Snipes nei panni di un essere metà uomo e metà vampiro. La pellicola ebbe un successo importante tanto da portare la produzione a realizzare altre due pellicole: Blade II e Blade: Trinity, quest'ultima uscita nel 2004.



E a distanza di quindici anni dall'ultimo sequel la Marvel Studios ha deciso di mettere in cantiere il reboot, attualmente in fase di preparazione. Lo studio ha già mosso i primi passi contattando Mahershala Ali per affidargli il ruolo di protagonista. L'attore ha recentemente recitato in Alita - Angelo della battaglia e Green Book.



La Marvel ha annunciato l'arrivo del film durante il Comic-Con di San Diego.