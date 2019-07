Jolt: Bobby Cannavale, Jai Courtney, Laverne Cox e Stanley Tucci reciteranno nel film

News





22/07/2019 |

Nuovi attori sono stati annunciati per la pellicola Jolt, action-comedy che sarà diretta da Tanya Wexler. All'interno del film, accanto alla protagonista Kate Beckinsale, troveremo Bobby Cannavale, Jai Courtney, Laverne Cox e Stanley Tucci.



La Beckinsale interpreterà una donna alle prese con la gestione della rabbia che riesce a controllare grazie a degli elettrodi che le permettono, tramite piccole scosse elettriche, di recuperare la normalità. Quando il suo fidanzato verrà ucciso, diventerà per la polizia la prima sospettata per omicidio mentre lei si metterà alla ricerca dei veri colpevoli. Courtney sarà il fidanzato della protagonista mentre Cannavale e Cox interpreteranno i detective Vicars e Nevin.



David Bernardi, Les Weldon e Sherryl Clark saranno i produttori. La sceneggiatura di Jolt è stata scritta da Scott Wascha.



Le riprese sono attualmente in corso.