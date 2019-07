Il trailer italiano di Cats

News





23/07/2019 |

Uscirà in Italia il giorno di Natale Cats, adattamento cinematografico del famoso musical Cats di Andrew Lloyd Webber, e delle poesie di Old Possum's Book of Practical Cats composte da T.S. Eliot.

Il film è diretto dal regista premio Oscar® Tom Hooper che lo ha prodotto insieme a Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title, al fianco della produttrice di Les Misérables Debra Hayward. Lloyd Webber, Angela Morrison e Jo Burn sono i produttori esecutivi.

Cats ha una sceneggiatura scritta da Hooper e Lee Hall.

Nel cast troviamo James Corden, Dame Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Sir Ian McKellan, Taylor Swift, Rebel Wilson e Francesca Hayward.