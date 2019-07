Crawl - Intrappolati: ecco lo spot Le regole della sopravvivenza

News





23/07/2019 |

E' online un altro spot italiano di Crawl - Intrappolati, thriller movie pieno di adrenalina diretto da Alexandre Aja (Le Colline hanno gli Occhi) e prodotto da Sam Raimi (Do not Breathe, Evil Dead) e Craig Flores (300).



La pellicola vede protagonisti Kaya Scodelario e Barry Pepper ed ha una storia scritta da Michael e Shawn Rasmussen.



L'uscita nel nostro Paese è previsto per il 15 agosto.



Sinossi di Crawl - Intrappolati:

Quando un enorme uragano colpisce la sua città natale in Florida, Haley (Kaya Scodelario) ignora gli ordini di evacuazione per cercare il padre scomparso (Barry Pepper). Trovandolo gravemente ferito nel seminterrato della loro casa di famiglia, i due restano intrappolati dalle acque che cominciano a salire rapidamente. Mentre il tempo per salvarsi dalla tempesta si esaurisce lentamente, Haley e suo padre scoprono che il livello dell'acqua in aumento è l'ultima delle loro paure.