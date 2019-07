Kevin Feige annuncia nuovi titoli Marvel tra cui il reboot di Fantastici Quattro

News





23/07/2019 |

Novità in vista per il prossimo futuro della Marvel. Durante il Comic-Con di San Diego, infatti, Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha annunciato due reboot. Uno riguarda Blade, con Mahershala Ali pronto ad ereditare il ruolo reso famoso nella trilogia da Wesley Snipes, l'altro invece I Fantastici Quattro. Quest'ultimo è stato già portato nelle sale nel 2015 da Josh Trank, incassando 167 milioni di dollari in tutto il mondo, e ancora prima nel 2005 da Tim Story.

Feige, inoltre, ha dato altri aggiornamenti inerenti alle prossime pellicole che verranno realizzate dalla Marvel. Nell'elenco spicca il terzo capitolo di Guardiani della Galassia, il primo sequel di Captain Marvel e Mutants.