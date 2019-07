Louis Wain: ad agosto partiranno le riprese del film con Benedict Cumberbatch

News





23/07/2019 |

Novità in vista per Louis Wain. La pellicola inizierà infatti le riprese a partire dal prossimo 10 agosto. All'interno del film reciterà come protagonista Benedict Cumberbatch affiancato da Claire Foy, Andrea Riseborough e Toby Jones.

L'opera targata Amazon Studios e StudioCanal, come recita il titolo, racconta di Louis Wain, artista britannico famoso per dipingere gatti dagli occhi giganteschi.

Prodotto da Guy Heeley, Adam Ackland, Ed Clarke e Leah Clarke, Louis Wain sarà diretto da Will Sharpe che curerà anche la sceneggiatura.



La produzione non ha comunicato quando la pellicola uscirà nelle sale.