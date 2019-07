Downton Abbey: in rete il nuovo poster internazionale

News





24/07/2019 |

Una locandina di Downton Abbey ci mostra in un colpo solo tutti i personaggi della pellicola che arriverà nelle nostre sale a partire dal prossimo 24 ottobre. Il film, come già sappiamo, è interamente basata sulla famosa serie televisiva ed è diretto da Michael Engler.



Ovviamente all'interno del film ritroveremo diversi attori che hanno lavorato all'interno della serie tv come Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Maggie Smith, Joanne Froggatt, Penelope Wilton, Laura Carmichael, Hugh Bonneville, Robert James-Collier e Sophie McShera.



Julian Fellowes, il creatore del serial, ha scritto anche la sceneggiatura del film.