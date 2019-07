Gemini Man: entriamo nel dietro le quinte del film con una nuova featurette

News





24/07/2019 |

La Paramount Pictures ci trasporta nel dietro le quinte di Gemini Man con una nuova featurette internazionale. Il film del regista visionario Ang Lee racconterà la storia di Henry Brogan, un assassino ormai troppo in là con gli anni, che deciderà di ritirarsi e che sarà chiamato ad affrontare un’ultima grande battaglia: combattere il proprio clone di 25 anni più giovane che farà di tutto per eliminarlo. Nei suoi panni troveremo Will Smith.



Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen e Benedict Wong sono gli altri attori che recitano all'interno di questa pellicola prodotta da Jerry Bruckheimer, David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger.



Don Murphy e Chad Oman sono i produttori esecutivi.



L'uscita nelle sale americane è prevista per l'11 ottobre.