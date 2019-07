Angry Birds 2 - Nemici Amici per Sempre: in rete la scena Hatchling Eggs

News





28/07/2019 |

Un'altra scena, questa volta in lingua originale, di Angry Birds 2 - Nemici Amici per Sempre è stata rilasciata dalla Sony Pictures. Il film Tony Leondis e John Rice è il sequel di Angy Birds - Il Film che ha sbancato i botteghini di tutto il mondo incassando 352 milioni di dollari.



In Italia Angry Birds 2 - Nemici Amici per Sempre uscirà il 12 settembre in Italia.



Sinossi di Angry Birds 2 Il Film:

I pennuti arrabbiati e gli astuti maialini verdi arrivano nei cinema con una nuova avventura, Angry Birds 2: Il Film. All’emergere di una nuova minaccia, che metterà in pericolo entrambe le loro isole, Red (Jason Sudeikis), Chuck (Josh Gad), Bomb (Danny McBride), e Grande Aquila (Peter Dinklage) recluteranno la sorella di Chuck, Silver (Rachel Bloom) e si uniranno alla squadra dei maialini, Leonard (Bill Hader), il suo assistente Courtney (Awkwafina) e il tecnologico Garry (Sterling K. Brown) per giungere a una tregua e creare un’improbabile supersquadra per salvare le loro isole.