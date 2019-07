Mark Wahlberg sarà il protagonista di Arthur The King

News





28/07/2019 |

Mark Wahlberg è entrato a far parte da protagonista del film Arthur The King, adattamento cinematografico del romanzo di Mikael Lindnord dal titolo Arthur: The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home e sviluppato dalla Paramount Players.

Il film, basato su una storia vera, racconta proprio di Mikael Lindnord, atleta estremo, e del suo cane Arthur, trovato per puro caso durante una gara di estrema resistenza in Ecuador.



Tucker Tooley, Mark Canton, Courtney Solomon e Tessa Tooley sono i produttori di questo progetto cinematografico la cui sceneggiatura è stata scritta da Michael Brandt.