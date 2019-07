Kung Fury 2: Alexandra Shipp reciterà nel film

News





28/07/2019

Continua ad arricchirsi il cast di Kung Fury 2. All'interno della pellicola reciterà anche Alexandra Shipp, attrice che abbiamo visto anche in X-Men: Apocalisse. La Shipp affiancherà dunque Michael Fassbender, Arnold Schwarzenegger, David Hasselhoff e David Sandberg con quest'ultimo che è anche lo sceneggiatore e il regista.

La Argent Pictures finanzierà e produrrà il progetto con la Creasun Entertainment USA.

La produzione è attualmente in corso in Bulgaria e successivamente la troupe si sposterà in Germania.

Kung Fury 2 racconta la storia di Kung Fury, eroe protettore della Miami del 1985. Con la sua squadra Thundercops sarà chiamato ad affrontare il villan Kung Fuhrer, Adolf Hitler. Quando però un membro della sua squadra perderà la vita, Fury dovrà fare i conti con un nuovo villain che si affiancherà al Fuhrer. I due nemici proveranno a cercare e trovare l'arma definitiva con il nostro eroe che dovrà far di tutto per salvare il pianeta.

La Shipp interpreterà la giornalista Rey Porter.