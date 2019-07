Box Office Italia: Men in Black - International subito in testa

News





29/07/2019 |

Esordio positivo al botteghino per Men in Black - International. Lo spin-off della saga, diretto da F. Gary Gray, ha incassato 1.102.681 euro. Ha perso dunque una posizione Spider-Man: Far From Home di Jon Watts, ora al secondo posto con l'incasso pari a 1.002.162 euro, mentre il gradino più basso del podio è stato preso da Serenity - L'Isola dell'Inganno di Steven Knight (373.628 euro). Toy Story 4 di John Lasseter e Josh Cooley (328.380 euro) e Edison - L'uomo che illuminò il mondo di Alfonso Gomez-Rejon (218.956 euro) hanno trovato invece spazio in quarta posizione con Midsommar - Il villaggio dei dannati di Ari Aster che chiude la classifica al sesto posto (217.752 euro).