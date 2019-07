Box Office USA: Il Re Leone ancora al comando

News





29/07/2019 |

Continua negli Stati Uniti il grande successo de Il Re Leone. Il live action Disney diretto da Jon Favreau ha incassato 75.524.000 dollari superando i 350 complessivi. Il film ha mantenuto a distanza anche C'era una Volta... a Hollywood di Quentin Tarantino che ha debuttato con un incasso pari a 40.350.000 dollari. In terza posizione ecco Spider-Man: Far From Home di Jon Watts (12.200.000 dollari), una gradino più in basso invece troviamo Crawl - Intrappolati di Alexandre Aja (4.000.000 dollari). Il sesto posto, infine, è occupato da Yesterday di Danny Boyle che ha incassato 3.000.000 dollari.