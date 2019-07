Men in Black: International: in rete una nuova featurette internazionale

News





29/07/2019 |

E' stata una delle sorprese del fine settimana cinematografico italiano Men in Black: International, la pellicola della Sony Pictures appartenente al famoso franchise che ha lanciato negli anni '90 il duo composto da Will Smith e Tommy Lee Jones. La pellicola vede protagonisti questa volta Chris Hemsworth e Tessa Thompson, diretti da F. Gary Gray. Rebecca Ferguson, Liam Neeson, Emma Thompson e Rafe Spall sono gli altri attori presenti nel cast.



La storia vede i Men in Black pronti ad affrontare una minaccia globale: una talpa all'interno dell'organizzazione.



Qui sotto, tramite la Sony Pictures, diamo uno sguardo da vicino al film grazie ad una featurette internazionale.