Sweet Girl: Jason Momoa nel film Netflix

30/07/2019

La star di Aquaman Jason Momoa è stato scelto per interpretare il protagonista maschile all'interno di Sweet Girl, action movie attualmente in lavorazione in casa Netflix. Momoa sarà anche il produttore con Brad Peyton, Jeff Fierson e Brian Andrew Mendoza, con quest'ultimo pronto al debutto ufficiale dietro la macchina da presa.

Momoa interpreterà un uomo la cui vita verrà sconvolta dalla morte della moglie, uccisa da alcuni criminali che entreranno nel mirino dello stesso protagonista. In cerca di vendetta, l'uomo dovrà anche proteggere sua figlia.

Gregg Hurwitz e Philip Eisner hanno scritto la sceneggiatura.