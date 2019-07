Luca Guadagnino in trattative con la Warner per portare nelle sale Il Signore delle Mosche

News





30/07/2019 |

Luca Guadagnino, regista italiano che ha recentemente portato nelle sale il remake di Suspiria, è entrato ufficialmente in trattative con la Warner Bros. Pictures per dirigere Il Signore delle Mosche, adattamento cinematografico del famoso romanzo di William Golding.

Già in passato il libro è stato trasformato in un film. Nel 1963 arrivò al cinema la prima versione firmata da Peter Brook mentre nel 1990 fu Harry Hook a realizzarlo.



Guadagnino è stato anche annunciato per dirigere il sequel di Chiamami col tuo Nome.



Sinossi del romanzo:

Un gruppo di ragazzi inglesi, sopravvissuti a un incidente aereo, resta abbandonato a se stesso su un'isola deserta e si trasforma in una terribile tribù di selvaggi sanguinari dai macabri riti.