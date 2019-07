The Lighthouse: rilasciato il trailer ufficiale

News





30/07/2019 |

La A24 ha distribuito online il trailer ufficiale internazionale di The Lighthouse. La pellicola rappresenta la seconda opera di Robert Eggers, regista che già nel 2015 aveva portato al cinema The Witch - Vuoi ascoltare una favola?.

Protagonisti di questo film, ambientato nel 1890, sono Willem Dafoe e Robert Pattinson chiamati ad interpretare due guardiani del faro collocati su una lontana isola che, isolati da tutto, con il tempo dovranno fare i conti con le allucinazioni e con la pazzia.

Rodrigo Teixeira della RT Features, Lourenço Sant’Anna, Jay Van Hoy della Parts & Labor e Youree Henley sono i produttori.

The Lighthouse, girato in 35mm e in bianco e nero, ha una sceneggiatura scritta dallo stesso regista e da suo fratello Max.