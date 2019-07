Pinocchio: ecco una foto del burattino che vedremo nel film di Matteo Garrone

News





30/07/2019 |

Tramite la sua pagina ufficiale Facebook, Matteo Garrone ha rilasciato online una foto di Pinocchio, suo nuovo film, in cui vediamo proprio il famoso burattino. Il film, adattamento cinematografico del classico di Carlo Collodi, ha un cast stellare che comprende Federico Ielapi nella parte di Pinocchio e Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto. All'interno del film recitano anche Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini e Marcello Fonte.



Pinocchio è una coproduzione internazionale Italia/Francia ed è prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, con Recorded Picture Company, in associazione con Leone Film Group, con il contributo del MiBAC – Direzione Generale Cinema – e di Eurimages, in associazione con Unipol Banca, con il sostegno di Regione Toscana – Toscana Promozione. Le vendite internazionali sono curate da HanWay Films. Il film è distribuito in Italia da 01 Distribution e in Francia da Le Pacte.

Pinocchio farà il suo debutto nelle sale italiane a Natale.