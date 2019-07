Body Brokers: Melissa Leo e Michael K. Williams saranno i protagonisti

News





31/07/2019 |

E' stato annunciato il cast principale del crime-thrille indipendente Body Brokers. All'interno del film troviamo Melissa Leo, Michael K. Williams, Jack Kilmer, Frank Grillo ed Alice Englert.

John Swab (Let Me Make You a Martyr) è il regista di questa pellicola che racconta la storia di un un programma multimiliardario per il trattamento della droga e dell'alcol che coinvolge ex tossicodipendenti e spacciatori.

Jeremy M. Rosen, Robert Ogden Barnum e Swab sono i produttori per conto della Roxwell Films.

Non è stato annunciato quando partiranno le riprese.