Paul Walter Hauser reciterà in Cruella

31/07/2019

New entry all'interno del cast di Cruella, il live-action movie della Disney. Nella pellicola reciterà infatti anche Paul Walter Hauser, il cui ruolo non è stato però rivelato dalla produzione.

L'attore raggiunge cosi Emma Stone, chiamata ad interpretare la protagonista, la perfida Crudelia De Mon, ed Emma Thompson.

Cruella sarà diretto da Craig Gillespie con Marc Platt, Kristin Burr ed Andrew Gunn che si occuperanno della produzione.

La trama del film non è stata svelata, quindi non è chiaro in quale periodo temporale sarà ambientato il tutto.

La sceneggiatura è stata scritta da Tony McNamara. Il film uscirà il 23 dicembre 2020.