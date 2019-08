Little Things: Jared Leto in trattative per recitare nel film

News





03/08/2019 |

Jared Leto è entrato in trattative per recitare all'interno di The Little Things, film in lavorazione presso la Warner Bros. Pictures. Se l'attore dovesse raggiungere un accordo con la produzione, lavorerà accanto a Denzel Washington e Rami Malek.

John Lee Hancock è stato scelto per scrivere la sceneggiatura e dirigere il film.

La storia vede un vice-sceriffo di nome Deke (Washington) lavorare accanto ad un detective chiamato Baxter (Malek) nel tentativo di catturare un pericoloso serial killer. Il tentativo di Deke di aggirare le regole pur di arrestare il criminale, si scontreranno però con il comportamento del suo collega.

Se le trattative dovessero andare a buon fine, Leto interpreterebbe il serial killer.

Le riprese partiranno il prossimo autunno.