Box office Italia: sempre al comando Men in Black - International

News





05/08/2019 |

A due settimane dalla sua uscita continua a mantenere la prima posizione della classifica box office Men in Black - International. Il film di F. Gary Gray ha incassato 427.710 euro. Confermato al secondo posto anche Spider-Man: Far From Home di Jon Watts che ha portato via 368.809 euro mentre ha esordito in terza posizione Hotel Artemis di Drew Pearce (243.233 euro). In quarta e in quinta posizione, invece, sono scesi Serenity - L'Isola dell'Inganno di Steven Knight (125.033 euro) e Toy Story 4 di John Lasseter e Josh Cooley (113.793 euro). Ha debuttato, infine, al sesto posto Isabelle - L'ultima evocazione, horror movie di Robert Heydon (112.408 euro).