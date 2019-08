Box Office USA: Fast & Furious - Hobbs & Shaw si prende la prima posizione

News





05/08/2019 |

Non poteva esserci esordio migliore per Fast & Furious - Hobbs & Shaw, il nuovo capitolo di questa longeva saga. Il film diretto da David Leitch ha incassato 60.800.000 dollari togliendo il primo posto a Il Re Leone di Jon Favreau, ora in seconda posizione dopo aver portato via 38.246.000 euro. Terza posizione in classifica invece per C'era una Volta... a Hollywood di Quentin Tarantino (20.025.000 dollari) mentre al quarto posto troviamo Spider-Man: Far From Home di Jon Watts (7.755.000 dollari). A completare la classifica al quinto e al sesto posto spuntano invece Toy Story 4 di John Lasseter e Josh Cooley (7.150.000 dollari) e Yesterday di Danny Boyle (2.440.000 dollari).