Andy Serkis dirigerà il sequel di Venom

News





06/08/2019 |

Novità importanti in vista per il secondo capitolo di Venom. La Sony Pictures ha annunciato infatti che dietro la macchina da presa ci sarà Andy Serkis che dunque dirigerà il suo terzo film in carriera dopo Ogni Tuo Respiro e Mowgli - Il Figlio della Giungla.

Dunque non sarà Ruben Fleischer, papà del primo film, a lavorare a questo nuovo atteso capitolo del franchise dedicato alla nemesi dell'Uomo Ragno.



La Sony Pictures conta di far partire le riprese durante il prossimo autunno.

Nei panni di Venom ritornerà sul set Tom Hardy.