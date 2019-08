The Way Back: la pellicola con Ben Affleck uscirà nel 2020

News





06/08/2019

La Warner Bros. Pictures ha deciso di cambiare la data di uscita di una delle sue prossime pellicole. Sotto i riflettori c'è The Way Back, film conosciuto in passato con altri titoli quali The Has-Been e Torrance. L'opera diretta da Gavin O'Connor farà capolino nelle sale il 6 marzo 2020, dunque non più il prossimo 18 ottobre.

Protagonista del film sarà Ben Affleck che interpreterà un ex giocatore di basket la cui vita sarà sconvolta dalla perdita della moglie e della sua famiglia. Nel tentativo di recuperare dal suo momento negativo, deciderà di diventare allenatore della squadra di basket della sua università.

Affleck e O'Connor saranno anche i produttori con Jennifer Todd, Gordon Gray e Ravi Mehta. La sceneggiatura è stata scritta da Brad Ingelsby mentre nel cast troveremo anche Al Madrigal, Janina Gavankar, Hayes MacArthur, Brandon Wilson e Rachael Carpani.