5 è il Numero Perfetto: la clip I delinquenti sono fortissimi

07/08/2019 |

Una nuova scena di 5 è il Numero Perfetto è in rete tramite la 01Distribution. La pellicola segna il debutto di Igort dietro la macchina da presa. Il fumettista e scrittore è anche l'autore dell'opera che fa da trampolino a questo film che vede nel cast Toni Servillo, Valeria Golino e Carlo Buccirosso.



L'uscita è prevista per il 29 agosto.



Sinossi di 5 è il Numero Perfetto:

Napoli, anni Settanta, Peppino Lo Cicero, guappo e sicario in pensione, torna in pista dopo l’omicidio di suo figlio. Questo avvenimento tragico innesca una serie di azioni e reazioni violente ma è anche la scintilla per cominciare una nuova vita. Un piccolo affresco napoletano nell’Italia anni Settanta. 5 è il numero perfetto è la storia di un’amicizia tradita, ma anche di una seconda opportunità e di una rinascita.