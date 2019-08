Attacco al Potere 3 - Angel Has Fallen: lo spot tv Good Man

News





07/08/2019 |

E' in rete un nuovo spot internazionale di Attacco al Potere 3 - Angel Has Fallen. La pellicola vede tornare protagonista Gerard Butler nei panni dell'agente dei Servizi Segreti Mike Banning, affiancato da Morgan Freeman che ritroviamo nella parte del presidente americano.



Diretto da Roman Waugh il film ha un cast che comprende anche Jada Pinkett Smith, Lance Reddick, Nick Nolte, Danny Huston, Piper Perabo e Tim Blake Nelson sono gli altri attori presenti nel cast. Waugh ha scritto la sceneggiatura con Robert Mark Kamen e Matt Cook.



I primi due film della saga hanno incassato complessivamente più di 370 milioni di dollari.



La pellicola uscirà il 28 agosto in Italia mentre negli USA arriverà cinque giorni prima. Vi lasciamo alla clip rilasciata dalla Lionsgate.



Sinossi di Attacco al Potere 3 - Angel Has Fallen:

Quando il presidente degli Stati Uniti Allan Trumbull rischia di essere ucciso il suo confidente più fidato, l'agente dei Servizi Segreti Mike Banning, viene erroneamente accusato e preso in custodia. Una volta evaso dal carcere, braccato dall'FBI, proverà in tutti i modi a scoprire la verità e i reali criminali. Disperato nel tentativo di scoprire la verità, Banning si rivolge ad improbabili alleati Nel tentativo di dimostrare la sua innocenza, proteggere la sua famiglia e salvare il paese dall'imminente pericolo.