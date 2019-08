L'Uomo che Uccise Hitler e poi il Bigfoot: dal 26 settembre in home video

News





08/08/2019 |

La Eagle Pictures ha rilasciato in rete un nuovo trailer di L'Uomo che Uccise Hitler e poi il Bigfoot che annuncia l'arrivo in home video del film a partire dal 26 settembre. La pellicola di Robert D. Krzykowski sarà disponibile in DVD, Blu-ray e Digital edition.

Il cast comprende Sam Elliott, Aidan Turner, Caitlin Fitzgerald, Ron Livingston e Larry Miller.

Sinossi di L'Uomo che Uccise Hitler e poi il Bigfoot:

Un veterano della Seconda Guerra Mondiale di nome Calbin Barr (Sam Elliott) è riuscito a compiere l’impresa più ardua del conflitto, assassinare Adolf Hitler, ma è stato obbligato ad insabbiare questa informazione. A distanza di molti anni viene contattato dall’FBI e dalla Royal Canadian Mountain Police per sventare una nuova minaccia all’umanità ed è così che si trova in America del Nord, a caccia del leggendario Bifgoot.