IT Capitolo Due: online un nuovo spot italiano

09/08/2019 |

La Warner Bros. Pictures ha rilasciato un nuovo spot italiano di IT Capitolo Due. La seconda ed ultima parte dell'adattamento cinematografico del famoso e terrificante romanzo di Stephen King è diretta ancora una volta di Andy Muschietti che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Gary Dauberman.



Il cast della seconda parte comprende James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Jay Ryan, James Ransone, Andy Bean e Isaiah Mustafa nei ruoli di Bill, Beverly, Richie, Ben, Eddie, Stanley e Mike. Inoltre Bill Skarsgård sarà nuovamente Pennywise, il terribile villain nato dalla penna di Stephen King. Nel film recitano anche Xavier Dolan, Will Beinbrink e Teach Grant.



Barbara Muschietti, Dan Lin e Roy Lee sono i produttori del film. Marty Ewing, Seth Grahame-Smith e David Katzenberg ne sono i produttori esecutivi.



In Italia il film uscirà il 5 settembre.



Sinossi di IT Capitolo Due:

Poiché ogni 27 anni il male torna a manifestarsi nella cittadina di Derry, nel Maine, "IT CAPITOLO DUE" riunisce i personaggi divenuti adulti, e che da tempo hanno intrapreso strade diverse, a distanza di trent’anni dagli eventi del primo film.