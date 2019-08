Good Boys - Quei Cattivi Ragazzi: la featurette Meet the Grown-ups

News





09/08/2019 |

Una nuova featurette internazionale di Good Boys - Quei Cattivi Ragazzi è online tramite la Universal Pictures. La commedia vietata ai minori del regista Gene Stupnitsky, la cui sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Stupnitsky e da Lee Eisenberg, racconta di Max, Thor e Lucas, tre dodicenni che dopo aver distrutto per sbaglio il drone del padre di Max partiranno all'avventura nel tentativo di comprarne uno nuovo. I tre ragazzi si troveranno coinvolti in una situazione mai vissuta tra medicinali rubati, paintball con una confraternita e fughe dalla polizia.



Jacob Tremblay, Brady Noon e Keith L. Williams sono i protagonisti del film inseriti in un cast che comprende anche Lil Rel Howery, Millie Davis e Enid-Raye Adams.



Sinossi di Good Boys - Quei Cattivi Ragazzi:

Le menti creative dietro a Superbad: Tre menti sopra il pelo, Strafumati e Sausage Party - Vita segreta di una salsiccia, danno una forte interpretazione degli anni delle medie in una commedia oltraggiosa. Dopo essere stato invitato al suo primo kiss party, il dodicenne Max (Jacob Tremblay di Room) è in preda al panico, perché non sa come si bacia. In cerca di suggerimenti, Max ed i suoi migliori amici Thor (Brady Noon, di Boardwalk Empire della HBO) e Luca (Keith L. Williams, la serie The Last Man On Earth della Fox) decidono di usare il drone del padre di Max - che al figlio è stato severamente vietato di toccare - per spiare (così pensano) delle coppie che si baciano nelle vicinanze. Ma le cose non vanno per il verso giusto, e il drone viene distrutto. Nel tentativo disperato di rimpiazzarlo prima che il padre di Max (Will Forte di The Last Man on Earth) torni a casa, i ragazzi saltano la scuola e iniziano un'odissea in cui tutte le decisioni che prendono si rivelano un disastro, e coinvolgono delle droghe rubate accidentalmente, una confraternita di paintball, e la fuga sia dai poliziotti che da due ragazze spietate (Molly Gordon di Life of the Party, e Midori Francis di Ocean's Eight).