Fast & Furious: Hobbs & Shaw: la featurette Incidenti di percorso

10/08/2019 |

E' uscito nelle sale due giorni fa Fast & Furious: Hobbs & Shaw, il film apparetenente alla famosa saga e dedicato ai personaggi Luke Hobbs e Deckard Shaw interpretati nuovamente da Dwayne Johnson e Jason Statham.



Il film è diretto da David Leitch e vede recitare al suo interno anche Idris Elba e Vanessa Kirby.



Hobbs & Shaw, la cui sceneggiatura è stata scritta da Chris Morgan, è prodotto da Morgan, Johnson, Statham e Hiram Garcia. I produttori esecutivi sono Kelly McCormick, Dany Garcia, Steven Chasman, Ethan Smith ed Ainsley Davies.



Sotto la sinossi, grazie alla Universal Pictures, entriamo nel backstage con una featurette dedicata a Johnson e Roman Reigns.



Sinossi di Fast & Furious: Hobbs & Shaw:

In seguito al loro primo scontro in Fast & Furious 7 del 2015, tra Hobbs (Johnson), mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw (Statham), emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri nel tentativo di farsi fuori a vicenda.

Ma quando Brixton (Idris Elba), un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre - ed ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell'MI6 (Vanessa Kirby, The Crown), nonché sorella di Shaw - i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due.

Hobbs & Shaw spalanca una nuova porta nell'universo Fast & Furious, trascinando l'azione per tutto il mondo, da Los Angeles a Londra passando per le tossiche e desolate terre di Chernobyl fino alla lussureggiante meraviglia delle isole Samoa