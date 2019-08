Barb and Star Go to Vista Del Mar: la Lionsgate annuncia la data d'uscita

News





10/08/2019 |

La Lionsgate ha annunciato la data d'uscita di Barb and Star Go to Vista Del Mar, la commedia che vede protagonista Kristen Wiig.

La storia racconta di due amiche, Barb e Star, ovvero Annie Mumolo e la Wiig, che lasceranno la loro città per concedersi una vacanza a Vista del Mar. In Florida saranno subito coinvolte in una serie di eventi e nel malvagio piano di uccidere tutti in città.

Jamie Dornan e Damon Wayans Jr. sono gli altri due attori presenti all'interno del cast principale.

Josh Greenbaum è il regista mentre la sceneggiatura è stata scritta dalla stessa Mumolo e dalla Wiig.