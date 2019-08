The Hunt: la Universal Pictures ha cancellato la data d'uscita

News





11/08/2019 |

La Universal Pictures ha cancellato la data di uscita di The Hunt, thriller movie che avrebbe dovuto fare capolino nelle sale americane a partire dal 27 settembre. La decisione è stata presa dopo le tragedie accadute negli States a Dayton, El Paso e Gilroy e dopo le parole di Donald Trump.

La Universal Pictures ha anche rilasciato una nota in cui spiega: "Siamo vicini ai nostri filmmaker e continueremo a distribuire film di creatori visionari e coraggiosi, come quelli che hanno realizzato la satira sociale alla base di questo thriller. Capiamo però che ora non è il momento giusto per distribuire il film".

Il film, diretto da Craig Zobel, racconta di un gruppo di dodici persone che si risvegliano in una radura ma non sanno ne dove sono, ne come sono arrivati lì. Inoltre non sanno che sono stati scelti per uno scopo specifico: The Hunt.

Nick Cuse e Damon Lindelof hanno scritto la sceneggiatura. Il cast comprende Emma Roberts, Hilary Swank, Betty Gilpin, Ethan Suplee e Ike Barinholtz.



La Universal Pictures non ha comunicato quando il film arriverà nei cinema.