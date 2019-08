Box Office Italia: Fast & Furious - Hobbs & Shaw debutta al primo posto

News





12/08/2019 |

Grande successo in Italia per Fast & Furious - Hobbs & Shaw, il nuovo capitolo della saga diretto da David Leitch. Il film ha conquistato la prima posizione della classifica box office incassando 1.991.292 euro. Buono anche l'impatto al botteghino di Bring the Soul - The Movie, documentario di Park Jun Soo il cui incasso è stato pari a 231.760 euro. E' scivolato in terza posizione, invece, Spider-Man: Far From Home di Jon Watts (200.744 euro) mentre un gradino più in basso troviamo Men in Black - International di F. Gary Gray (199.336 euro). Le ultime due posizioni sono occupati dall'esordiente The Quake - Il terremoto del secolo di John Andreas Andersen, il cui incasso è stato pari a 85.861 euro, e da Toy Story 4 di John Lasseter e Josh Cooley (81.576 euro).