Box Office USA: sempre in prima posizione Fast & Furious - Hobbs & Shaw

12/08/2019 |

Prosegue a gonfie vele il rendimento al botteghino americano di Fast & Furious - Hobbs & Shaw. Il nuovo atto del franchise, realizzato da David Leitch, ha incassato 25.400.000 dollari portando l'incasso complessivo a 473 milioni. Ha esordito, invece, in seconda posizione Scary Stories To Tell in the Dark di André Øvredal, che ha portato via 20.800.000 dollari, mentre al terzo e al quarto posto troviamo Il Re Leone di Jon Favreau (20.000.000 dollari) e C'era una Volta... a Hollywood di Quentin Tarantino (11.600.000 dollari). Esordio al quinto posto per Attraverso i Miei Occhi di Simon Curtis, che ha messo da parte 8.100.000 dollari, e chiusura in sesta posizione per Spider-Man: Far From Home di Jon Watts (5.300.000 dollari).