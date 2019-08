Ready or Not: la featurette Dress For Success

News





13/08/2019 |

Tramite la Fox Searchlight siamo lieti di presentarvi una featurette internazionale di Ready or Not, horror movie diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.



La pellicola vede protagonista Samara Weaving che interpreta una giovane donna, prossima al matrimonio, che sarà chiamata dai parenti del futuro marito a partecipare ad un evento che si trasformerà in un gioco letale nel quale tutti lotteranno contro tutti con lo scopo di sopravvivere. All'interno del cast troviamo anche Adam Brody, Mark O’Brien, Henry Czerny ed Andie MacDowell.



La sceneggiatura è stata scritta da Guy Busick e Ryan Murphy.



Tripp Vinson è il produttore tramite la sua Vinson Films insieme a James Vanderbilt, Bradley Fischer e William Sherak della Mythology Entertainment.