Snake Eyes: Henry Golding reciterà nello spin-off di G.I. Joe

14/08/2019 |

Henry Golding, star di Crazy Rich Asians, è entrato in trattative per recitare all'interno di Snake Eyes, il primo spin-off dedicato a G.I. Joe. La pellicola è in fase di sviluppo presso la Paramount Pictures con la collaborazione della Skydance e della AllSpark Pictures e sarà diretta da Robert Schwentke.

I produttori sono Lorenzo di Bonaventura e Brian Goldner.

Snake Eyes è uno dei personaggi più misteriosi e affascinanti, oltre ad essere uno dei più importanti, del panorama G.I. Joe. Nella saga animata non ha mai parlato e non ha mai mostrato il suo volto.

Nei film di G.I. Joe usciti nel 2009 e nel 2013, il personaggio è stato interpretato da Ray Park.

La trama del film, la cui sceneggiatura è stata scritta da Evan Spiliotopoulos, racconta del tentativo di Snake Eyes di vendicarsi della morte del padre.