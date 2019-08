Lutto nel mondo del cinema internazionale: è scomparso Peter Fonda

News





17/08/2019

Il mondo del cinema internazionale piange la scomparsa di Peter Fonda, attore americano scomparso all'età di 79 anni. Figlio di Henry Fonda e fratello di Jane, Peter ha esordito come attore nel 1963 con il film I Vincitori diretto da Carl Foreman. Gli anni sessanta rappresentano per lui il lasciapassare all'interno del mondo del cinema e con Lilith - La dea dell'amore di Robert Rossen e I Selvaggi di Roger Corman, anticipa di qualche anno la pellicola per la quale troverà una collocazione importante ad Hollywood: Easy Rider. Diretto da Dennis Hopper il film uscì nel 1969 ed è considerato ancora oggi il road movie per eccellenza. Sempre con Hopper, due anni dopo Easy Rider, recitò in Fuga da Hollywood.

Fonda, che negli anni duemila abbiamo visto tra gli altri in Ocean's Twelve di Steven Soderbergh, Svalvolati on the Road di Walt Becker e Quel Treno per Yuma di James Mangold, ha lavorato nel 2018 al suo ultimo film: Un Viaggio Stupefacente di Shana Feste.