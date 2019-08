Mortal Kombat: annunciati nuovi attori che reciteranno nel film

News





17/08/2019 |

Prosegue il casting di Mortal Kombat, il reboot cinematografico interamente dedicato al popolare videogioco. La New Line ha annunciato che all'interno del film reciteranno anche Ludi Lin, Sisi Stringer e Mechad Brooks che andranno ad interpretare Liu King, Mileena e Jackson "Jax" Bridges. Inoltre Tadanobu Asano è entrato ufficialmente in trattative per recitare nei panni di Raiden.

Il gruppo di attori raggiunge così Joe Taslim, chiamato per calarsi nella parte del famosissimo Sub-Zero.

Simon McQuoid è il regista dell'adattamento che sarà prodotto da James Wan and Todd Garner. Greg Russo ha scritto la sceneggiatura.

Mortal Kombat uscirà nelle sale a marzo 2021.