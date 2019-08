Neill Blomkamp non dirigerà il secondo capitolo di RoboCop

News





17/08/2019 |

Cinque anni dopo l'uscita nelle sale di RoboCop, remake della famosa pellicola del 1987, è stato annunciato da tempo il sequel RoboCop Returns. Il progetto è in via di definizione e ci sono novità in vista per quanto riguarda la regia. A sorpresa infatti dietro la macchina da presa non troveremo più Neill Blomkamp, regista annunciato da tempo per dirigere il film.

Blomkamp ha annunciato che non dirigerà la pellicola a causa di altri impegni che non gli permettono di lavorare con pazienza all'opera. Tramite Twitter il regista ha spiegato che sta dirigendo un nuovo horror-thriller e che la MGM, la casa di produzione di RoboCop, "non può aspettare" oltre.

Nel RoboCop di José Padilha, primo remake, nella parte del protagonista abbiamo visto Joel Kinnaman.