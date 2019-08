Box Office Italia: sempre al comando Fast & Furious - Hobbs & Shaw

News





19/08/2019 |

E' un mese di agosto positivo per Fast & Furious - Hobbs & Shaw. Il film di David Leitch ha mantenuto ancora una volta la prima posizione in classifica grazie all'incasso pari a 908.770 euro. Esordio al secondo posto invece per Crawl - Intrappolati, horror di Alexandre Aja che ha portato via 307.855 euro, mentre ha mantenuto il terzo posto Spider-Man: Far From Home di Jon Watts che ha incassato 167.045 euro. E' rimasto in quarta posizione Men in Black - International di F. Gary Gray (166.235 euro) con The Nest - Il Nido di Roberto De Feo che ha debuttato al quinto posto incassando 146.641 euro. Toy Story 4 di John Lasseter e Josh Cooley ha chiuso al sesto posto la classifica (84.345 euro).