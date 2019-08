Box Office USA: Good Boys - Quei Cattivi Ragazzi in vetta

News





19/08/2019 |

Cambia la prima posizione della classifica box office americana. Negli USA al comando ora troviamo Good Boys - Quei Cattivi Ragazzi di Lee Eisenberg e Gene Stupnitsky. La commedia ha incassato 21.000.000 dollari spedendo di fatto al secondo posto Fast & Furious - Hobbs & Shaw di David Leitch il cui incasso è stato pari a 14.140.000 dollari (superata quota 130 milioni). Il Re Leone di Jon Favreau, che ha incassato 11.900.000 dollari, ha mantenuto la terza posizione mentre ha esordito al quarto posto, con un incasso di 10.500.000 dollari, Angry Birds 2 - Nemici Amici per Sempre di Thurop Van Orman e John Rice. Scary Stories To Tell in the Dark di André Øvredal è sceso dalla seconda alla quinta posizione (10.050.000 dollari) mentre ha debuttato in sesta posizione 47 Meters Down - Uncaged di Johannes Roberts (9.000.000 dollari).