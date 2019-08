Hustlers: Jennifer Lopez nel nuovo poster internazionale

News





19/08/2019 |

Direttamente dal film Hustlers ecco un nuovo poster interamente dedicato alla protagonista Jennifer Lopez. La pellicola è diretta da Lorene Scafaria ed è basata su The Hustlers at Scores, articolo pubblicato da Jessica Pressler sul New York Magazine. Julia Stiles, Lili Reinhart, Madeline Brewer sono le altre attrici presenti nel film.



Ambientato a New York City sulla scia della crisi finanziaria, il film racconta di un gruppo di scaltre spogliarelliste che decideranno di derubare alcuni dei loro clienti di Wall Street.



La Scafaria si è occupata anche di scrivere la sceneggiatura.



La STXfilms, la Lopez, Elaine Goldsmith-Thomas e Benny Medina sono i produttori.



Negli Stati Uniti Hustlers farà il suo debutto nelle sale a partire dal 13 settembre.