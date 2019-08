Tutta un'altra Vita: la clip I sogni te li devi andare a prendere

News





In attesa di vedere al cinema Tutta un'altra Vita, la nuova commedia di Alessandro Pondi che uscirà il 12 settembre, vi mostriamo una scena del film dal titolo I sogni te li devi andare a prendere. Protagonista della commedia è Enrico Brignano che ha lavorato con un cast che comprende anche Ilaria Spada e Paola Minaccioni e ancora Maurizio Lombardi, Monica Vallerini, Daniela Terreri, Gabriele Lustri, Giordano Di Cola e Rossella Brescia. Presenti inoltre anche Paolo Sassanelli e Giorgio Colangeli.



Sinossi di Tutta un'altra Vita:

Cosa faresti se il destino ti offrisse di diventare un’altra persona per una settimana?

Gianni è un tassista romano con una routine consolidata. Ha una moglie e due figli e sogna di vincere la lotteria per cambiare il suo quotidiano scialbo e sempre uguale, incapace com’è di modificare il flusso della sua vita. E quando una coppia benestante, in partenza per una settimana alle Maldive, dimentica nel suo taxi le chiavi della loro meravigliosa villa da mille e una notte, Gianni azzarda: si impossessa della villa e della vita del suo proprietario, finendo in una giostra di emozioni mai vissute prima che culminano nell’incontro inaspettato con Lola, un sogno di ragazza che vede in lui un vincente e che gli sconvolge l’esistenza. Gianni diventa un’altra persona e quella con Lola è davvero ”Tutta un’altra vita”... e sarebbe pronto a mollare tutto per lei se non fosse che al termine della settimana di vacanza i legittimi proprietari ritornano alla villa...