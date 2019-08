Fast & Furious 9: Michael Rooker reciterà nel film

News





20/08/2019 |

Novità in vista per Fast & Furious 9. E' stato svelato, infatti, che all'interno della pellicola reciterà anche Michael Rooker. L'attore interpreterà un personaggio nuovo, di cui non si sa nulla ancora, di nome Buddy.

Il nono capitolo della saga è diretto da uno dei registi che conosce a memoria il franchise: Justin Lin. La sceneggiatura è stata invece scritta da Dan Casey.

Il cast di Fast & Furious 9, oltre alla new entry Rooker, comprende anche Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Ludacris, Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett e John Cena.

L'uscita è prevista per maggio 2020.