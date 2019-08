Flula Borg reciterà nel nuovo The Suicide Squad

News





20/08/2019 |

Si è arricchito di un altro nome il cast di The Suicide Squad. Flula Borg, infatti, è entrato nella squadra di attori che sarà diretta da James Gunn. La produzione non ha comunicato quale personaggio interpreterà uno degli attori visti in Pitch Perfect 2.

All'interno di The Suicide Squad ritroveremo Margot Robbie pronta a riprendere il ruolo di Harley Quinn, poi ancora Viola Davis, Jai Courtney, Idris Elba, David Dastmalchian, Daniela Melchior, John Cena e Storm Reid.

La storia di questo nuovo episodio è stata scritta dallo stesso Gunn.

L'uscita è fissata per agosto 2021.