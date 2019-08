Johannes Roberts aggiorna sul nuovo Resident Evil

News





20/08/2019 |

Da diversi mesi ormai è stata conclusa la saga cinematografica di Resident Evil con protagonista Milla Jovovich ma la sua storia non è ancora destinata a tramontare. La Costantin Film, infatti, ha deciso di rimettersi subito in moto per un altro franchise (senza l'attrice) ed ha affidato la regia a Johannes Roberts. Lo stesso regista a Screenrant ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il primo film: "Siamo nella fase di sviluppo, dove ho proposto le mie idee che sono state apprezzate davvero. Quello che stiamo vivendo è una bellissima sensazione".

Roberts ha poi proseguito: "Torneremo alle radici del gioco e sarà tutto molto spaventoso ma non posso dire altro".

Non ci resta che attendere per avere maggiori informazioni!