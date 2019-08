Bond 25: annunciato il titolo del film

News





21/08/2019

Con un brevissimo video pubblicato dal canale ufficiale della Universal Pictures è stato svelato il titolo di Bond 25. Il nuovo episodio del longevo franchise si chiamerà: No Time No Die. Parlando della storia Bond 25 vedrà il nostro protagonista (Daniel Craig) in vacanza in Giamaica quando il suo ex collega della CIA e vecchio amico Felix Leiter chiederà il suo aiuto nel tentativo di ritrovare uno scienziato rapito. Dietro al rapimento ci sarebbe un misterioso criminale che possiede una pericolosissima e distruttiva nuova tecnologia.



All'interno del film reciteranno anche Christoph Waltz, che riprenderà il ruolo del villan Blofeld, Rami Malek, scelto per interpretare l'antagonista principale della pellicola, Ralph Fiennes, Ana de Armas, Billy Magnussen, Naomie Harris e Ben Whishaw.



Barbara Broccoli e Michael J. Wilson sono i produttori.



La regia del film è affidata a Cary Joji Fukunaga con l'uscita dello stesso fissata all'8 aprile 2020.